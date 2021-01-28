Как в России преследуют экоактивистов

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28 января 2021, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В ходе проведения круглого стола в Общественной палате РФ обнародованы данные, согласно которым в 2020 году с нарушением своих прав столкнулись 450 экоактивистов.

Представитель СПЧ Наталия Евдокимова сообщила, что 22 НКО, занимающиеся проблемами экологии, вынуждены были закрыться после вступления в силу закона об иностранных агентах в 2012 году.

На это адвокат Элина Дидык привела свой аргумент:

«Почти у всех НКО, которые закрыты, были финансовые нарушения, неправильное привлечение средств, финансирование из-за рубежа».

Наталия Евдокимова рассказала о конфликте вокруг строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Челябинской области. Зеленые уверены, что работа ГОКа несет существенную опасность с точки зрения загрязнения воздуха, почвы и воды. Медь будет выделяться из пород с помощью кислоты, сообщили они, а кислотные хвостохранилища, испарения, стоки могут попасть в ближайшее водохранилище, которое снабжает жителей питьевой водой. При этом протестующего челябинского экоактивиста Василия Московца обвиняют в подстрекательстве к хулиганству, а еще одному противнику строительства, Гамилю Азатуллину, вменяют поджог штабеля древесины на стройке ГОКа.

Во время проведения круглого стола сообщалось о том, как региональные власти организовывали «административное и уголовное преследования» протестовавших против строительства мусорного полигона в Шиесе. Активистов из Башкортостана, выступавших против разработки месторождения шихана Куштау, пытались запугать и вызывали на допросы в полицию и центр «Э». В августе 2020 года, после разгрома лагеря протестующих на горе Куштау, 80 экозащитников были задержаны, 40 из них получили административные аресты.

Российский социально-экологический союз (РСоЭС) привел данные, согласно которым в 2020 году:

- зафиксировано 169 эпизодов давления на 450 экоактивистов в 26 регионах России,

- один активист погиб,

- 15 получили травмы различной степени тяжести, или их имущество было повреждено,

- в отношении экоактивистов возбуждено 14 уголовных дел, составлено 264 административных протокола.

В РСоЭСе сообщили, что погиб Сергей Пахолков из Вологды. В 2019 году власти города объявили о планах по строительству детского сада на месте зеленой зоны, примыкающей к домам. Местные жители активно противодействовали застройке. В группу активистов входил Сергей Пахолков. По имеющимся данным, Пахолков умер в отделении полиции, куда его доставили после одной из протестных акций.