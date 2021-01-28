Глава НИИ гриппа Дмитрий Лиознов предупредил, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

маска с перчатками, фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.

Возбудитель, попадая на слизистые оболочки, в течение некоторого времени там сохраняется и выделяется во внешнюю среду. Прошедший вакцинацию обязательно должен соблюдать определённые меры профилактики, чтобы не заразить других: при выходе из дома надевать медицинскую маску и перчатки, использовать дезинфицирующие средства.

Дмитрий Лиознов считает, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к осени 2021 года