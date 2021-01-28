Глава НИИ гриппа Дмитрий Лиознов предупредил, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса
28 января 2021, 19:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, может быть носителем вируса.
Возбудитель, попадая на слизистые оболочки, в течение некоторого времени там сохраняется и выделяется во внешнюю среду. Прошедший вакцинацию обязательно должен соблюдать определённые меры профилактики, чтобы не заразить других: при выходе из дома надевать медицинскую маску и перчатки, использовать дезинфицирующие средства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.