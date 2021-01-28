Собянин рассказал о возможностях онлайн-платформы «Электронный дом Москва»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что уже с сегодняшнего дня москвичи могут решать вопросы, которые связаны с проживанием в многоквартирных домах, в онлайн-формате.

По словам столичного градоначальника, на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва» можно даже проводить общие собрания собственников многоквартирных домов.

«Электронный дом» - это площадка для взаимодействия жителей и управляющих организаций. У москвичей появилась возможность сообщить онлайн в управляющую компанию о перегоревшей лампочке в подъезде или мусоре во дворе. Пользователи сервиса могут вызвать мастера, а затем оценить его работу, передать показания приборов учета. Каждую неделю через «Электронный дом» в единый диспетчерский центр и на портал «Наш город» поступает порядка 700 заявок.

Мэр Москвы напомнил, что с 2018 года «Электронный дом» работал в пилотном режиме, а в прошлом году он был перезапущен с новыми возможностями. Благодаря ему жители получили возможность принимать решения, в том числе юридически значимые, по вопросам управления своими домами в электронном формате.

«Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию и так далее», - заключил Сергей Собянин.