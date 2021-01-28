Собянин: Общие собрания собственников можно проводить на единой онлайн-платформе

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что уже с сегодняшнего дня москвичи могут решать вопросы, которые связаны с проживанием в многоквартирных домах, в онлайн-формате.

По словам столичного градоначальника, на платформе ed.mos.ru или в приложении «Электронный дом Москва» можно также проводить общие собрания собственников многоквартирных домов.

Мэр Москвы напомнил, что с 2018 года «Электронный дом» работал в пилотном режиме, а в прошлом году он был перезапущен с новыми возможностями.

«Теперь можно полностью управлять своим домом в онлайн-режиме, а также публиковать объявления, проводить опросы, общаться с соседями, обращаться в управляющую компанию и так далее», - заключил Сергей Собянин.