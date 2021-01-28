В Кабардино-Балкарии госслужащим пригрозили увольнениями, если дети выйдут на митинги

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28 января 2021, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: уо-прохладный.рф

Во время онлайн-заседания начальник управления образования из Кабардино-Балкарии Ирина Ворон заявила, что «спецслужбы» пригрозили увольнением должностных лиц, если дети выйдут на несанкционированные акции.

«Если чьи-то ученики выйдут на митинг или будут вести переписку в таком формате, это будет признаваться как недоработка директора школы. Я здесь не играюсь, не шучу и прошу быть на контроле», — заявила чиновница. Накануне фрагмент совещания появился в социальных сетях, что очень разозлило чиновницу и она решила написать заявление в полицию. Но в то же время она подтвердила, что ситуация с увольнением педагогического персонала обстоит именно так.

«Спецслужбы — это расширенное понимание. Я не говорила об увольнении директоров школ. Я сказала, что грозит увольнение всех должностных лиц, в том числе и меня. Школы сейчас ведут профилактические работы, это наша обязанность. Мы стараемся с детьми общаться и всё-таки говорим об их социальных правах, а участие в несанкционированных митингах — это правонарушение. Мы стараемся уберечь несовершеннолетних от правонарушений», — пояснила ситуацию Ирина Ворон