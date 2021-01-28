В Челябинске снизят промышленные выбросы на 15 тысяч тонн ежегодно

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28 января 2021, 15:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал дополнительное соглашение с компанией «Мечел». По этому договору будут предприняты новые шаги по снижению промышленных выбросов в Челябинске, они снизят выбросы в окружающую среду на 15 тысяч тонн ежегодно.

От лица «Мечела» соглашение подписал его генеральный директор Олег Коржов. Компания обязалась ускорить выполнение некоторых пунктов предыдущего соглашения, подписанного ещё в 2019 году. Вдобавок она обязалась предпринять ещё ряд шагов: снабдить современными очистными системами печи №4 и 5, а печь №5 вдобавок ещё и капитально отремонтировать. В сталеплавильном цеху модернизируют газоочистную систему, и проведут работы по восстановлению системы мокрой газоочистки. Все указанные в соглашении пункты необходимо выполнить до 2026 года. Реализация этого договора существенно улучшит экологическую ситуацию в городе, поскольку выбросы «Мечела» на данный момент достигают 58% от общего количества выбрасываемых предприятиями города вредных веществ.

Алексей Текслер прокомментировал подписание этого документа: «Компания сокращает сроки выполнения мероприятия, предусмотренного четырехсторонним соглашением. В новом соглашении – пять мероприятий с объемом инвестиций более 3 млрд рублей. Ранее было подписано соглашение по воде, сегодня по воздуху. Мы будем на постоянной основе контролировать ход выполнения этих мероприятий, и уверен, что компания справится».