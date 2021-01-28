30 января пройдёт акция

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28 января 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

30 января пройдёт ставшая традицией акция "Добрая суббота", на этот раз в рамках Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".



"Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Его участники в рамках еженедельной акции "Добрая суббота" присоединятся к проекту Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по информированию граждан о вакцинации от COVID-19.



Целью акции является ознакомление детей с волонтёрской деятельностью и вовлечение их в региональные добровольческие движения. Школьники смогут принять участие во флешмобе "Мы вместе с заботой", который преследует цель проинформировать граждан о пользе вакцинации от коронавируса. Кроме того, в рамках поэтического марафона "Подружись с антителами" дети смогут проявить свои таланты сочинив стихи о пользе вакцинации.



В воскресенье, 31 января, школьники вместе с родителями на добровольной основе в рамках акции "Воскресенье с семьей" смогут совместно с волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе доставить продукты своим родным или соседям пенсионного возраста.