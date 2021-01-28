30 января пройдёт акция

30 января пройдёт ставшая традицией акция "Добрая суббота", на этот раз в рамках Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".
"Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Его участники в рамках еженедельной акции "Добрая суббота" присоединятся к проекту Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по информированию граждан о вакцинации от COVID-19.
Целью акции является ознакомление детей с волонтёрской деятельностью и вовлечение их в региональные добровольческие движения. Школьники смогут принять участие во флешмобе "Мы вместе с заботой", который преследует цель проинформировать граждан о пользе вакцинации от коронавируса. Кроме того, в рамках поэтического марафона "Подружись с антителами" дети смогут проявить свои таланты сочинив стихи о пользе вакцинации.
В воскресенье, 31 января, школьники вместе с родителями на добровольной основе в рамках акции "Воскресенье с семьей" смогут совместно с волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе доставить продукты своим родным или соседям пенсионного возраста.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава Союза солдатских матерей Валентина Мельникова о приговоре Шамсутдинову: «Теперь офицеры могут творить что хотят»
СМИ: учения с участием российского комплекса «Бал» в Черном море стали предупреждением для эсминца США «Дональд Кук»
Прогноз: если Байден поддержит наступление Украины в Донбассе, ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца
- #ЗАУГЛОМ Академик Чучалин о поголовной вакцинации и профилактике ковида
- Новости партнеров Чем пахнуть женщине, чтобы мужчина вдыхал ее аромат часами