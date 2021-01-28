Челябинцев призвали помочь городскому бору реальным делом

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28 января 2021, 14:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено общественным движением «ЗА ПРАВДУ»

Челябинцев призвали провести уборку в городском бору, почистив его от валежника и накопившегося мусора. Сразу после таяния снега этим займутся активисты Челябинского регионального общественного движения «ЗА ПРАВДУ», и они предлагают присоединиться к ним всем желающим.

В городе неоднократно проходили различные экологические акции в защиту челябинского бора. «Заправдинцы» отметили, что при этом никто из общественников до сих пор не попытался взяться за реальную работу в этом направлении, митинги только накаляют недовольство горожан властями, и ни на сантиметр не приближают «легкие города» к спасению. В связи с этим организаторы этой акции заявили, что им не нужны потрясения, им нужен развивающийся Челябинск, нужен живой и чистый бор. И поэтому они обратились к Управлению экологии и природопользования с предложением своей помощи. Там не отказались от неё, решив также поучаствовать в акции по уборке леса. Специалисты Управления покажут общественникам те места, где уборка необходима прежде всего. Вдобавок администрации предоставит транспорт, который будет вывозить убранный мусор. А активисты движения, вместе с примкнувшими к ним добровольцами, вооружатся бензопилами и другим инструментом, и вычистят указанные им участки бора.

Движение «ЗА ПРАВДУ» обратилось к челябинцам с предложением присоединиться к этой акции. Это можно сделать, связавшись по телефону 8-351-900-85-19.