В Чехии вакцинацию от COVID-19 могут приостановить из-за нехватки доз

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28 января 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Официальный представитель Минздрава Чехии Барбора Петерова сообщила СМИ, что ведомство рекомендовало приостановить со среды процесс вакцинации населения против коронавируса из-за недостатка препарата. Отмечается, что это обусловлено невыполнением договорных обязательств американской компании Pfizer и ее партнера из Германии BioNTech.

«В республике не хватает вакцины [которую поставляет Pfizer/BioNTech]. Из-за ее недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных [прививок]. Решение остается за ними. Оно должно приниматься на местах», - заявила Барбора Петерова.

В Чехии после временного прекращения регистрации желающих пройти вакцинацию, прививки могут сделать только граждане старше 80 лет и медики, работающие непосредственно с инфицированными COVID-19. Чешские власти сообщили, что поставки вакцин в страну резко сокращены из-за технических проблем на предприятиях Pfizer/BioNTech. Ситуацию планируют исправить к середине февраля.

Тем временем советник премьер-министра страны по вопросам вакцинации населения Роман Прымула сообщил, что чешские власти не исключают возможности покупки российской вакцины «Спутник V». Минздрав, в свою очередь, заявил, что страна не планирует закупать препараты, которые не получили регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам.

Известно, что в Чехии добровольная и бесплатная вакцинация началась 27 декабря. Минздрав планирует, что к осени прививки сделают все желающие. Поставлена задача, чтобы привитыми от COVID-19 оказались не менее 75% взрослых жителей страны.