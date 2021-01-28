«Те же щи, только радиоактивные», новый трейлер фильма Козловского «Чернобыль» принят довольно скептически

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Даниле Козловскому очень хочется, чтобы россияне посмотрели его новый фильм «Чернобыль», вот только до канала HBO далеко, а потому прокатчики купили рекламу на популярных сетевых ресурсах, в том числе и в telegram-каналах. Но даже это не помогло и количество дизлайков превышает тех, кому ролик понравился.

«Это не ответ и не дублёр сериала HBO: работать над картиной начали ещё до премьеры, и она совсем не про государственную машину. Нас ждёт эмоциональная история любви, в которую врывается катастрофа. Это человеческая драма простого пожарного, совсем не героя, который, сам того не осознавая, совершает подвиг», - пишут в пресс-релизе к трейдеру фильма.

Вот только пользователи сети совсем не желают видеть очередное мыло с Козловским и Акиньшиной в главных ролях, вместо честного рассказа о трагедии.

«Самый обычный пожарный в Припяти. Он фарцует, врет, флиртует с девушками направо и налево - действительно самый обычный. Все обычные пожарные так себя ведут», «Почему блин мы, те у кого произошла эта катастрофа и народ, который принимал участие в ее устранении, не можем снять хотя бы тоже самое что HBO в своем одноименном сериале. Ну нафига делать очередное днище», «Те же щи, только радиоактивные, любовь-морковь вместо истории, от рожи Козловского уже тошнит», «Зачем из Чернобыля делать «Мстителей»? Какой смысл было делать тоже самое один в один сцены как у НВО только на дешевый голливудский манер?», - задают вопросы зрители на YouTube.