Благоустройство Челябинска продолжат за счет частных инвестиций

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28 января 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Один из проектов частного бизнеса - продолжение благоустройства набережной озера Смолино. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний

В этом году у Челябинска не будет значительных средств для дальнейшего благоустройства, поскольку в прошлом году они выделялись в преддверии предполагаемых саммитов ШОС и БРИКС. Улучшение городской среды продолжат за счет частных инвестиций.

Об этом рассказала сегодня, 28 января, на пресс-конференции по итогам прошлого года градоначальница Наталья Котова. Она подчеркнула, что при планировании новых общественных пространств в этом году учитывался тот факт, что тех денег, что давали под ШОС и БРИКС, у города не будет.

При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера мэрия обратилась за помощью к бизнесу. В этом году планируется благоустроить порядка сорока общественных пространств. В каждом районе предприниматели определились со своей территорий. Например, благоустройством Курчатовского района займется компания «Юничел».

Один из интересных проектов, который предполагается к реализации, Парк качелей. Это плоскостные сооружения 38-ми разных видов. В каждом районе будет не менее одного нового общественного пространства за счет бюджета, и три-четыре за счет частных инвестиций. В частности, продолжится строительство Парка дружбы на Северо-Востоке.

- В настоящий момент уже практически сверстан план по благоустройству. Готовятся работы на 40 территориях. Мы, например, планируем отремонтировать часть Комсомольского проспекта. Предприниматели определяются со своими территориями по благоустройству общественных пространств. За счет них, например, планируют сделать сквер в Чурилово, - пояснила Наталья Котова.