Как прижились крупномеры в Челябинске, проверят через год

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28 января 2021, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Озеленение города крупномерными деревьями. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

В прошлом году озеленение Челябинска велось по новому принципу – с использованием крупномерных деревьев. Насколько будет успешным этот опыт, можно проверить только через год.

Об этом рассказала сегодня, 28 января, на пресс-конференции по итогам года глава города Наталья Котова. Она подчеркнула, что по мнению экспертов, приживаемость у крупномерных деревьев намного лучше, чем у молодых саженцев.

- Мы брали ком дерева до метра, который высаживали вместе в крупномером. Надеемся, что корневая система выдержит зимний мороз. Главное это уход, полив и качество материала. Результаты увидим весной, посмотрим, какая будет приживаемость. Отпад посаженного материала рассматривается через год, - пояснила градоначальница.

Наталья Котова подчеркнула, что у подрядчиков есть гарантийные обязательства. Если дерево не прижилось, оно будет заменено в соответствии с муниципальным контактом.

- В наших планах на следующий год высадить 2500 крупномеров хвойных и лиственных пород. Планируем продолжить компенсационные высадки в соответствии с контактами, которые заключены управлением экологии. Высадим деревья взамен тех, что были снесены по тем или иным причинам, в частности, в местах застроек, - пояснила Наталья Котова.