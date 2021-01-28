Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких — он в тяжёлом состоянии в реанимации

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28 января 2021, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: канал Mash

Фото: соцсети

Василия Ланового с диагнозом "коронавирус" госпитализировали еще в начале января. Затем в больницу попала и его жена Ирина Купченко. При поступлении в больницу у артиста было обнаружено 5% поражения лёгких.

Несмотря на то, что изначально 86-летний актёр чувствовал себя хорошо, но, чтобы не рисковать, его положили в клинику. А Ирина вообще собиралась лечиться дома, потому что не было никаких ужасных симптомов, состояние пары заметно ухудшилось.

Актер в тяжелом состоянии переведен в реанимацию, его подключили к искусственной вентиляции легких, а уровень кислорода в крови сильно упал. При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.