Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам

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28 января 2021, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице на базе Единой цифровой платформы здравоохранения запущен специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Сервис HUB разработан Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Заместитель мэра столицы отметила, что благодаря уникальной технологии врачи из любого региона страны могут обработать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, которые уже применяются в московских медучреждениях, а также при необходимости получить комментарии столичных экспертов по результатам анализа.

«Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тыс. человек из 70 регионов. На этом мы не останавливаемся, и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях», - подчеркнула Анастасия Ракова.

Она рассказала, что после регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. По ее словам, анализ данных занимает в большинстве случаев одну-две минуты, максимум 15 минут.

«Инструменты работают в формате «подсказок» для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех», - сообщила вице-мэр.

По ее словам, работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций. Доступ к платформе получают только авторизованные врачи.

Отмечается, что пользователи платформы могут бесплатно отправлять пять исследований в день для обработки искусственным интеллектом. Для этого после регистрации и верификации врачу нужно загрузить в сервис деперсонализированное рентгенологическое исследование в формате архива DICOM. Медицинским организациям доступны дополнительные опции: дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты.