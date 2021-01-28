Собянин открыл новый путепровод на Белорусском направлении МЖД

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28 января 2021, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) вблизи станции «Жаворонки». Об этом столичный градоначальник рассказал журналистам Агентства городских новостей «Москва».

«Совместный проект с Андреем Юрьевичем (Воробьевым - прим. Агентства «Москва»), в Крекшино построили путепровод и потом договорились, чтобы продолжить соединительную трассу от Киевки (Киевского шоссе) до Можайки (Можайского шоссе), и до Минки (Минского шоссе) сделать жавороновский полноценный путепровод. Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность на движении поездов, практически уже жителям невозможно переезжать через пути без путепровода», - сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что новый путепровод является объектом небольшим, но вместе с тем очень важным, потому что он соединяет сразу несколько магистралей.

«Дальше мы по своей программе идем уже до Калужки и по сути дела выходим на Варшавское шоссе в Московской области. Проект интересный и важный. Поздравляю с его окончанием», - сказал мэр Москвы.

По его словам, путепровод в Жаворонках стал 17 путепроводом через железнодорожные пути, который был построен либо реконструирован за последние годы. Сергей Собянин отметил, что еще шесть подобных объектов находится в проектировании и строительстве.

Пресс-служба мэрии Москвы сообщает, что на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Жаворонки постоянные автомобильные заторы создавали большие неудобства. Для решения этой проблемы в конце 2019 года было начато строительство автодорожного путепровода через ж\д пути и реконструкция участка Можайского шоссе в селе Жаворонки. Работы ведутся за счет Адресной инвестиционной программы Москвы и являются частью проекта создания поперечной связи от Можайского до Варшавского шоссе. Новая трасса соединит активно развивающиеся московские поселения Марушкинское, Первомайское, Десеновское и Троицк с подмосковными городами Одинцово и Подольск.