Депутат Мосгордумы Головченко рассказал о популярности сервиса «Алгоритмы для бизнеса» у москвичей

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В апреле 2020 года, когда бизнес столкнулся с трудностями из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в Москве для столичных предпринимателей и самозанятых были созданы инструкции. Валерий Головченко, председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва», что инструкциями воспользовались уже более 15,5 тыс. раз.

Депутат уточнил, что в «Алгоритмах для бизнеса» описаны меры поддержки, на которые может рассчитывать бизнес.

«Инструкции, которые создали в Москве для бизнеса, дают ответы на самые распространенные вопросы в сфере кредитных, трудовых, арендных и других правоотношений, объясняют, как предотвратить типовые нарушения. Предпринимателям будет проще сориентироваться, им не придется тратить время на самостоятельное изучение азов - больше времени останется на бизнес», - рассказал Головченко.

Он сообщил, что помимо «Алгоритмов для бизнеса», были созданы и «Алгоритмы для самозанятых».

«Тот факт, что люди стали официально оформлять свои доходы, которые раньше были «серыми», я считаю отличной тенденцией. Таких сознательных граждан необходимо поощрять», - отметил депутат Мосгордумы.

Сообщается, что «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых» были подготовлены в сотрудничестве с городским департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и размещены на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ).