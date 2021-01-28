Доказали врачебную ошибку, несмотря на противодействие и «солидарность медиков»

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28 января 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Адвокат Светлана Шаталова, Ставропольский край.

«Адвокат Шаталова и партнеры» более года отстаивали права жительницы Ставропольского края, которой в районной больнице изуродовали ногу.

В итоге суд взыскал компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и все затраченные расходы по гражданскому делу: расходы по оплате рецензии, за проведение повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы, судебные издержки.

Гражданка Мария Ивановна (в целях сохранения адвокатской тайны все имена изменены) получила в результате падения в быту травму - подвернулся правый голеностопный сустав, вследствие чего появились боли в суставе и голени, деформация, отек, ограничение движений и опорной функции. 15.01.2017 года женщина была доставлена в приемное отделение в одну из больниц Ставропольского края и госпитализирована по экстренным показаниям. В этот же день была выполнена операция - закрытая ручная репозиция голеностопного сустава.

К моменту выписки Мария Ивановна передвигалась на костылях. При осмотре – правая н/конечность – в гипсовой лонгете, умеренный отек, признаков воспаления не было.

В течение продолжительного периода времени состояние пациентки врачи держали под контролем – проводились плановые осмотры. Мария Ивановна регулярно предъявляла жалобы на боли и 16.06.2017 года была проведена вторая операция.

В результате перенесенного лечения был поставлен диагноз: посттравматическая нейропатия правого малоберцового нерва, парез правой стопы, стойкий болевой синдром, нарушение функции правой ноги на фоне сросшегося перелома нижней лодыжки правой голени, разрыв ДМС, состояние после оперативного лечения – посттравматический синовиит смешанная контрактура правого голеностопного сустава.

Таким образом, несмотря на две проведенные операции и многочисленные манипуляции – проведенные рентгенограммы, регулярное посещение врачей и выполнение всех рекомендаций – Мария Ивановна каждый день испытывала невыносимые физические боли и страдания, приобрела постоянную хромоту. Нога сильно опухала, невозможно было носить обувь даже на несколько размеров больше. При этом, она была вынуждена ежедневно делать внутримышечно сильные обезболивающие уколы, иначе боль становилась невыносимой и не позволяла ей работать и вести нормальный образ жизни, т.е. качество жизни существенным образом снизилось.

Усомнившись в качестве оказанной медицинской помощи, Мария Ивановна подала обращение в страховую компанию о проведении экспертизы качества медицинской помощи с целью выявления допущенных врачами нарушений. И такие нарушения были выявлены. Среди наиболее значимых ошибок: «невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и (или) стандартами медицинской помощи, приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного лица, оформленного в установленном порядке)».

Мария Ивановна, являясь молодой женщиной, испытывала не только физическую боль, но и психологическую травму, появилась хромота, постоянная невыносимая боль, она заподозрила, что возможно, в её отношении была допущена врачебная ошибка.

Гражданка Мария Ивановна обратилась за юридической помощью к адвокатам.

«Адвокат Шаталова партнёры» на первоначальном этапе подготовила претензию с требованием о компенсации морального вреда, причинённого ненадлежащим оказанием медицинской услуги. Однако медицинское учреждение не удовлетворило заявленные требования в полном объеме. Больница признала лишь факт ненадлежащего ведения медицинской документации и выплатила за это 30 000 рублей.

Следующий шаг – подготовка и подача искового заявления в суд о защите прав потребителя.

По ходатайству представителей Марии Ивановны была назначена судебно-медицинская экспертиза, в которой на разрешение экспертов были поставлены вопросы о наличии или отсутствии причинно-следственной связи между проведенными оперативными вмешательствами и наступившими неблагоприятными последствиями, а также ставился вопрос о наличии в действиях врачей медицинских ошибок.

Судебно-медицинская экспертиза оказалась полностью не в пользу Марии Ивановны, более того, эксперты практически переложили бремя вины на саму пациентку. Таким образом, первоначальное заключение страховой компании шло в разрез проведенной судебно- медицинской экспертизе… На этом этапе была прочувствована и очень ярко продемонстрирована та самая «врачебная солидарность» …

Если бы на этом этапе мы опустили руки, справедливость бы не восторжествовала.

Следующий шаг - представление истцом рецензии на проведённую экспертизу, а вместе с ней – ходатайства о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы за пределами Ставропольского края, так как проведении на территории края – не информативно и не объективно.

Далее осталось дело за малым – найти экспертное учреждение для проведения экспертизы. Задача, казалось бы, простая, но отнюдь! Были направлены официальные запросы практически во все крупные города России, однако эксперты отказывались браться за подобные экспертизы – либо очередь, либо эксперта нет… а, фактически, нет желания. Врачебная солидарность прямого действия.

Потратив достаточное количество времени, нам удалось найти государственное экспертное учреждение, и Мария Ивановна выехала туда для установления всей клинической «картины».

Выводы экспертов оказались более чем информативными. Была не просто установлена врачебная ошибка. Было подробно описано, в чём она заключается и как можно было её избежать. Эксперты определили степень тяжести вреда здоровью – не менее чем легкая...

Таким образом, проведенная повторная судебно-медицинская экспертиза была положена в основу принятого судебного решения. Марии Ивановне были не просто компенсированы все понесенные затраты на представителей (адвокатов), рецензию, экспертизу, но и выплачены все финансовые «дивиденды» закона «О защите прав потребителей», к коим относятся компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение добровольного порядка в размере, присужденном судом в пользу потребителя.

Несмотря на всю сложность и препятствия – вина врачей была доказана. Право пациентки было полностью восстановлено, и только лишь после состоявшегося решения суда апелляционной инстанции ей принесли извинения и предложили медицинскую помощь.

Министерством финансов Ставропольского края выплатило Марии Ивановне все присужденные денежные средства.

Право на здоровье является фундаментальной частью прав человека и нашего понимания достойной жизни. Конституционное право на получение квалифицированной медицинской помощи не должно быть декларированным «на бумаге». В случае его нарушения – обязательно обращайтесь за помощью к профессионалам своего дела, ведь если молчать или прощать, врачебная ошибка станет нормой!