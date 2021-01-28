Каким должно быть фото для паспорта гражданина РФ

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28 января 2021, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Требования к параметрам фото для паспорта гражданина РФ утверждены приказом Министерства внутренних дел РФ. В России начал действовать новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов.

Самое главное в регламенте - требования к фотографиям на паспорт. В МВД запретили даже самую минимальную обработку и ретушь фото.

В приказе МВД говорится, что на фото "должны быть достоверно отображены все особенности лица" гражданина, не допускается представление фото человека гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида лица.

Не примут фото гражданина, если он на нем в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то сфотографироваться в них для паспорта можно. Но при двух условиях. Разрешается фотографироваться только в очках без тонированных стекол, и оправа не должна закрывать глаза.

Согласно административному регламенту МВД фотография в паспорте гражданина РФ должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами.

Запрещено фотографироваться в форменной одежде. Нельзя также предоставлять фото в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.