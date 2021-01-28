Для чего чиновникам дорогие иномарки? Оказывается, чтобы «нам не потерять страну»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио "Комсомольская правда"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин наконец-то объяснил, зачем чиновникам персональные машины, и почему им категорически нельзя пользоваться общественным транспортом. Оказывается, это все это ради нашего блага для того, чтобы «мы с вами не потеряли страну».

«У нас были примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, трамваи, а потом мы теряли страну. Все это было. Походы были по магазинам, все это приветствовалось, рукоплескали, а дальше-то что … кто от этого выиграл?», - заявил он в интервью на радио. Вот только почему машины обязательно должны стоить несколько миллионов, покупаться и обслуживаться за счет налогоплательщиков, не понятно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БОМЖ на Bentley (@bomzh_na_bentley)

Нo здравое зерно в словах депутата есть: "Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что- то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов". Но проблема как раз в том, что вопросов у людей много. И задавать их жолжны, как правильно сказал спикер, в другом месте.

«Если берут взятки, если ничего не делают, если разваливают, вот здесь может быть ему и не только с машины надо пересесть на трамвай, а в другое место, там, где он может в одиночестве побыть», — сказал Вячеслав Володин.