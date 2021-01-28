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«Похищение детей для чайников». СК разыскивает предпринимателя, который выкрал ребенка и открыл курсы, где делится опытом

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Readovka

«Похищение детей для чайников». СК разыскивает предпринимателя, который выкрал ребенка и открыл курсы, где делится опытом
Фото: из открытых источников

В интернете появились курсы для мужчин по похищению собственных детей. Российский предприниматель Станислав Сажин дважды умудрился похитить свою дочь у бывшей жены.

Сейчас он скрывается, ему очень скучно, он даже пожаловался, что его никто не ищет, а драйва хочется, а потому решил открыть он-лайн курсы для пап, которые оказались в похожей ситуации. Там он рассказывает о том, как любого другого отца, последовавшего его примеру, могут найти и как сделать, чтобы этого не произошло. В качестве бонуса коуч предлагает научить учеников заметать следы, внедрять лазутчиков и запускать дезинформацию. И пока у него самого это получается не плохо.

Полиции лишь удалось выяснить, что бизнесмен с дочерью улетели в Минск, а оттуда — уже в другую страну. Суд уже постановил, что ребенок должен жить с матерью, а СК возбудил в отношении Сажина уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего» и ему грозит срок от 3 до 5 лет лишения свободы, вот только найти его пока никак не могут.

БИ

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