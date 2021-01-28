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ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан
фото: pixabay.com

Администрирование граждан -налогоплательщиков с высоким уровнем доходов требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.

Федеральная налоговая служба сообщила о создании с 1 февраля новой специализированной инспекции, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год - межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.
Как отметили в ФНС, применение подобной модели к богатым налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства.

ИЧ

Общество

ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

Федеральная налоговая служба сообщила о создании с 1 февраля новой специализированной инспекции, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год.

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