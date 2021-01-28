ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан
28 января 2021, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Администрирование граждан -налогоплательщиков с высоким уровнем доходов требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.
Федеральная налоговая служба сообщила о создании с 1 февраля новой специализированной инспекции, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год - межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10.
В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера. Как отметили в ФНС, применение подобной модели к богатым налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.