ФНС России организовала новую инспекцию для администрирования богатых граждан

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28 января 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Администрирование граждан -налогоплательщиков с высоким уровнем доходов требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.

Федеральная налоговая служба сообщила о создании с 1 февраля новой специализированной инспекции, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год - межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Как отметили в ФНС, применение подобной модели к богатым налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства.