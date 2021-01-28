Дерево преткновения: почему московские коммунальщики боятся вырубать прогнивший и падающий на головы сухостой во дворах?

Аргументы Недели → Общество 13+

28 января 2021, 06:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

В Москве гнилые деревья падают буквально на головы людям. О подобных случаях мы чаще всего слышим каждый раз, когда объявлен очередной уровень метеорологической угрозы. Но то, что произошло вчера, когда в городе вроде бы был полный штиль и ничто не предвещало беды, увы, не исключение из правил. Тем не менее это происшествие прослеживает неприятную закономерность, которая в силу ряда обстоятельств (подробности ниже), сформировалась как устойчивый тренд в современной Москве.

Вкратце история выглядит так: в районе Марфино, на припаркованную во дворе машину упало дерево. Ни снега, ни ветра, ни града, ни камней с неба. Только теперь автовладелец будет полгода или год отсуживать компенсацию, за снижение суммы ущерба или за отказ от которой, будет насмерть стоять представитель управляющей организации.

Почему? Мы попытались разобраться в настоящих причинах произошедшего.

- ГБУ Жилищник не пилит гнилые деревья. Почему они этого не делают? - прокомментировал «Аргументам Недели» координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

- Так как это не первая история в Москве, которая уже неоднократно попадала на страницы автомобильных и районных сообществ в соцсетях, мы ранее неформально пообщались с работниками «Жилищника» и выяснили следующее: аргументы коммунальщиков простые и понятные – денег нет, мы все держимся здесь. Плюс деревья для них в целом крайне токсичная история. Потому что как только они отрезают от дерева больше одной ветки, тут же из ниоткуда возникают активисты, которые кричат «вы убили наш район, уничтожили нашу окружающую среду и травите нас выхлопными газами».

В результате, что остается «Жилищнику»? Правильно. Популизм. Дешевле для нервов ничего не делать, чем справиться с толпой разъяренных жителей города, которые «против вырубок и за все хорошее, за «ЗОЖ», за экологию, за чистый воздух и т.п.».

Закономерный итог этой борьбы «за все хорошее» - естественное желание «не сеять негатив в массы». Ведь вырубить больные, засохшие деревья, которые давно пора спилить - это почти политическое решение. И тут уже не ставится вопрос об адекватности: дерево старое, прогнило – его пора спилить, а речь идет о том, как «общественность» воспримет вырубку в условном районе Марфино, где и произошла эта история.

Стоит заметить, что произошла она при вполне нормальных метеорологических условиях – без осадков, ветра, урагана или цунами, которые бы могли стать объективным объяснением того, почему на ровном месте вы нашли свое авто в состоянии к близкому или фактическому тоталу.

Вывод из всей этой истории такой. Кроме явно халатного отношения со стороны местной управы и ГБУ «Жилищник», которые вообще-то каждый сезон обязаны заниматься проверкой состояния зеленых насаждений, но, очевидно, не делают этого в полной мере. Машина пострадала от популизма все тех же районных организаций, которые в опасениях «как бы чего не вышло» пошли на поводу у «общественного мнения» и не провели своевременную вырубку сухостоя.

Только вот в свете всего этого напрашивается вопрос к «Жилищнику». А когда в дни не «оранжевой тревоги» священные деревья начнут падать на головы людям, вы в какой суд потерпевших пошлете?

Сколько по мнению «Жилищника» стоит жизнь ребенка, который вышел во двор покачаться на качелях, но не устоял под крепостью «священной», посаженной еще дедами липы, или под гнетом общественного резонанса?