ФК «Ростов» построит на левом берегу Дона Центр подготовки футболистов за 1,7 млрд рублей А «Айс-спорт» и «Праймари Дон» - арены

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27 января 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Футбольный клуб «Ростов» получил участок площадью 22 гектаров на территории, прилегающей к Гребному каналу «Дон». В ближайшие пять лет там должна быть построена тренировочная база клуба. Как сообщил на заседании правительства региона министр спорта Самвел Аракелян, земельный участок без торгов ФК «Ростов» получил в соответствии с областным законом о реализации масштабных инвестпроектов.

Решение о выделении земли было принято 18 января. Инвестиции в создание будущего Центра подготовки футболистов оцениваются в 1,7 млрд рублей. На 22 гектарах будет построено 23 объекта, в том числе 8 футбольных полей с подогревом, сообщил министр.

К 2024 году планируется на Лебердоне сдать и два крупных спорткомплекса — спорткомплекс с ледовым дворцом на 4500 мест и «Гандбол Арену» на 5550 мест. Ледовый дворец стоимостью 1,5 млрд рублей будет возводить ООО «Айс-Спорт», а новую площадку для гандбола за 2 млрд рублей построит ООО «Праймери Дон».