В Краснодаре прошла акция

Уже второй год подряд в Краснодаре проводится акция "Блокадный хлеб", приуроченная ко дню снятия блокады Ленинграда.
Акция должна напомнить людям о мужестве и подвиге жителей северной столицы, которые пережили блокаду. С десяти часов утра и до 16:00 в нескольких локациях города волонтёры раздавали листовки и символ акции — кусок черного хлеба весом в 125 граммов (минимальная норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде).
О важности проведения такого рода мероприятий высказался и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил также, что долг ныне живущих – сделать все, чтобы люди, пережившие страшные годы войны, были окружены заботой и вниманием.
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