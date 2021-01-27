В Краснодаре прошла акция

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба администрации Краснодарского края

Уже второй год подряд в Краснодаре проводится акция "Блокадный хлеб", приуроченная ко дню снятия блокады Ленинграда.



Акция должна напомнить людям о мужестве и подвиге жителей северной столицы, которые пережили блокаду. С десяти часов утра и до 16:00 в нескольких локациях города волонтёры раздавали листовки и символ акции — кусок черного хлеба весом в 125 граммов (минимальная норма выдачи хлеба в блокадном Ленинграде).



О важности проведения такого рода мероприятий высказался и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил также, что долг ныне живущих – сделать все, чтобы люди, пережившие страшные годы войны, были окружены заботой и вниманием.