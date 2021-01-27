Москва утвердила расширение эксперимента по внедрению ИИ-технологий в здравоохранении

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27 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний.

«В Москве создана Единая цифровая платформа здравоохранения, а также накоплен огромный массив медицинских данных. Это дает нам широчайшие возможности для создания цифровых продуктов, которые повышают качество медицинской помощи. Именно на этой основе мы развиваем сервисы искусственного интеллекта (ИИ)», - рассказала Ракова.

По ее словам, в столичном эксперименте по внедрению ИИ в медицину участвуют 39 сервисов: 18 из них уже используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование.

«Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга. Теперь, в соответствии с постановлением мэра Москвы, которое сегодня было подписано, мы расширяем рамки эксперимента. Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Они охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий», - уточнила вице-мэр.

Анастасия Ракова рассказала, что на сегодняшний день в рамках эксперимента по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения ИИ-сервисы обрабатывают порядка 20 тыс. радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли врачам обработать почти 1,5 млн снимков.

«За неполный год с момента запуска проекта мы можем с уверенностью сказать, что новые технологии повышают качество и скорость диагностики. Время описания снимка удалось сократить на 30%, то есть в среднем тратится около семи минут на исследование. И, конечно, главное, что сервисы помогают врачам не пропустить серьезные патологии в большом потоке исследований и выявлять пациентов с высоким риском развития заболеваний», - сообщила Ракова.

Отмечается, что 18 сервисов компьютерного зрения помогают медикам выявлять на снимках признаки онкологических и инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Алгоритмы отмечают области возможных изменений цветовыми подсказками и ранжируют медицинские изображения по степени вероятности патологического процесса: первыми на описание к врачам-рентгенологам поступают снимки пациентов, которым скорее может потребоваться медицинская помощь.

Известно, что эксперимент по внедрению ИИ в систему здравоохранения Москвы был инициирован столичным правительством в конце 2019 года.