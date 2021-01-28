Либералы увековечивают имена чекистов

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28 января 2021, 05:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Рязанов, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

На протяжении последних лет в обеих столицах и других городах на некоторых домах, преимущественно постройки 1920-30-х годов, появляются металлические таблички (11х19 см). На табличках увековечены имена репрессированных (при Сталине) жильцов. Всё бы хорошо, но…

Размещение этих мемориальных знаков осуществляется силами фонда «Последний адрес» (инициатива журналиста С. Пархоменко), который опирается на базу данных общества «Мемориал». Остановимся подробно на Москве и обратим внимание на некоторые из табличек, заглядывая в открытые интернет-источники.

3-я Тверская-Ямская, дом 12, строения 1 и 2

Табличка: «Князев Вениамин Петрович, инженер». Сайт «Открытый список»: «Работал инспектором Транспортного отдела ВЧК при комиссаре… секретарем Президиума ВЧК». Чекист с высоким чином.

Табличка: «Раскин Оскар Борисович, служащий». Сайт «ЦентрАзия»: «Секретарь Особого отдела Харьковского военного округа… Член коллегии ЧК Туркестана». Особист и чекист.

Табличка: «Берзин Арвид Ансович, служащий». Сайт «Открытый список»: «Был чекистом… К моменту ареста Арвид Ансович занимал должность начальника мобилизационного отдела Главного управлении шоссейных дорог НКВД… ведал организацией работы заключенных при строительстве дорог». Чекист и надзиратель.

Табличка: «Полюдов Евгений Венедиктович, партийный работник». Обращаться к посторонним ресурсам нет нужды – сам же фонд «Последний адрес», установивший табличку, сообщает: «После победы «красных» занимал важную должность в Сибирском революционном комитете (Сибревкоме). В этом качестве в 1921 году он участвовал в жестоком подавлении антибольшевицких восстаний в Омском, Петропавловском, Кокчетавском и Атбасарском уездах (Западно-Сибирский мятеж)» ("Последний адрес", дата обращения – 27.01.2021). Сопротивление большевистскому перевороту названо на правозащитном (?!) сайте мятежом.

Табличка: «Кирсанов Пётр Николаевич, служащий». Опять же не требуются дополнительные источники, смотрим сайт «Последнего адреса» (видео): «В шестом году он участвовал в нападении на черносотенцев, у которых проходило заседание в таверне «Тверь». Они бросили туда три гранаты, две взорвались. К сожалению, были жертвы» ("Последний адрес", на Youtube, дата обращения – 27.01.2021). Террорист.

Долгоруковская, дом 5

Табличка: «Скалов Давид Эммануилович, дипломат». Википедия: «В 1922 году был назначен помощником Главного военного прокурора, а с 1923 года – начальник Главного управления милиции НКВД РСФСР». Представитель высшей репрессивной номенклатуры.

«Воля Владимир Федорович, военный». «Открытый список»: «На момент ареста занимал должность заместителя начальника управления военной цензуры… в звании бригадного комиссара». Комиссар-цензор.

Большой Ржевский, дом 11 («5-й дом Реввоенсовета»)

Табличка: «Уборевич Иероним Петрович, военный». Википедия: «Заместитель командующего войсками Тамбовского района Тухачевского при подавлении Крестьянского восстания на Тамбовщине, затем командующий войсками Минской губернии при подавлении крестьянских выступлений в Белоруссии. Уборевичем практиковались массовые расстрелы крестьян, взятие заложников, создание концлагерей». Каратель.

Петровка, дом 26

Табличка: «Бельский-Биленкин Яков Моисеевич, художник». И вновь «Последний адрес» не скрывает фактов: «Начал службу в Одесской ЧК в качестве разведчика, дослужился до немалой должности начальника губернской разведки» ("Последний адрес", дата обращения – 27.01.2021). Чекист с высоким чином.

Гуманитарная диверсия

«Большинство этих имён числятся в базе «Сахаровского центра», – отмечает поделившийся фактами с «Аргументами недели» Сергей Шарапов, независимый исследователь, публицист эмигрантской газеты «Наша страна» (в «обычной» жизни – кандидат медицинских наук). – Имена собраны под скорбной и претенциозной рубрикой «Память о бесправии. Мартиролог расстрелянных». Мартиролог в общественном понимании – список пострадавших, то есть мучеников. Получается, нам навязывают лжемученичество. В «Последнем адресе» считают, что если репрессированный был официально реабилитирован – значит, его имя достойно увековечивания. Оценивая личности таких реабилитированных, едва ли можно признать это веским доводом. Происходит диверсия в гуманитарной сфере: города России метятся кличками чекистов и прочих пламенных большевиков. Где же те самые общечеловеческие ценности, приверженцами которых себя называют либералы?»