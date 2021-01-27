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Аргументы Недели Общество 13+

Воспитанник академии ФК "Краснодар" сообщил, что обыграл Сергея Галицкого

, 16:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Воспитанник академии ФК
пресс-служба ФК "Краснодар"

Футболист Даниил Фомин поделился информацией о том, что обыграл известного предпринимателя Сергея Галицкого в шахматы, когда учился в академии ФК "Краснодар".

Известно, что бизнесмен любит и "интеллектуальный" спорт, нередко играет в шахматы с воспитанниками академии. При этом делает он это одновременно — параллельно играет с несколькими молодыми людьми.

"Да, было дело. Стоит, конечно, уточнить, что до этого два раза я ему проиграл. Это была третья партия между нами, я тогда уже заканчивал академию. Было приятно", – процитировали спортсмена на сайте клуба Москвы "Динамо", в котором Фомин играет на данный момент.

Полузащитник также признался, что сейчас играет в шахматы только с отцом. Ни с кем из московских коллег ему пока соревноваться не приходилось.

Kub