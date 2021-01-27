В Приамурье закрыли уголовное дело о заражении гепатитом 169 детей

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27 января 2021, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Городской суд Благовещенска закрыл уголовное дело о заражении 169 детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице. По версии следствия, три сотрудницы медучреждения были виновны в том, что в период с 2009 по 2018 год медперсонал использовал нестерильные медицинские перчатки при обработке катетеров при переливании крови и нестерильный медицинский инструментарий. Дело закрыли за истечением сроков давности.

Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2018 года, объем его составил 149 томов. В суде заявили, что срок давности истек 31 декабря 2020 года. Материалы дела поступили в суд 28 октября, с тех пор прошло шесть заседаний - но их не хватило для вынесения приговора.

«Очень странно, почему за этот срок следствие не смогло завершить все процессуальные действия и передать материалы в суд, - заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Нельзя исключать, что это была заинтересованность, чтобы использовать существующую законодательную возможность и затянуть дело, чтобы истек срок давности, и не привлекать к ответственности».

Известно, что предварительное следствие велось 22 месяца.

«Думаю, резонно будет, возможно, максимально продлить сроки давности по таким преступлениям и ужесточить наказание», - считает депутат Госдумы Марина Беспалова.

Представитель Ассоциации юристов России Ольга Турунина обращает внимание, что ч. 1 ст. 293 УК РФ «вообще не предусматривает реальное лишение свободы» - был возможен штраф в размере до 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Адвокат по медицинским вопросам Общества защиты пациентов Анна Орешкова отмечает, что два года - очень небольшой срок для расследования уголовного дела, связанного с медициной, с учетом количества потерпевших.

«У каждого из них был комплекс диагнозов помимо этого заражения, различных медицинских процедур, которые нужно было проанализировать и четко выявить прямую причинно-следственную связь», - уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что около 20 семей выиграли иски о компенсации морального вреда из-за заражения детей гепатитом С. Пострадавшим присудили по 400–500 тыс. рублей. Остальные потерпевшие иски пока не подавали.