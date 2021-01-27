На Кубани вновь возбудили уголовное дело о геноциде мирного населения

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27 января 2021, 15:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Кубанские следователи инициировали возбуждение уголовного дела по факту геноцида мирного населения во время оккупации 1942-1943 годов.



В период с августа 1942 по октябрь 1943 года, по информации краевого СУ СКР, немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.



На данный момент имеется информация о том, что во время войны почти в каждом городе края в период оккупации имели место геноциды. Так, в кубанской столице убито не менее 13 тысяч человек, в Новороссийске — не менее семи тысяч.



В ноябре 1942 года немецкие солдаты расстреляли более двухсот мирных жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района. Раненых добили, а сам посёлок сожгли. Подобные зверства были зафиксированы и в других населённых пунктах края.



Расследование преследует цель установить конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния.



Делом занимаются наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, — сообщает пресс-служба кубанского СУ СКР.