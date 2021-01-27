В Красноярском крае полицейские обнаружили центр по борьбе с алкоголизмом, где пациентов сажали на цепь
27 января 2021, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Канал Mash
В Красноярском крае полицейские нагрянули в центр по борьбе с алкоголизмом, в котором незаконно удерживали больных людей, приковывали их наручниками и жестоко истязали. Все это называлось лечением от вредной привычки.
Дело завели против 39-летнего директора и одного из сотрудников НКО "Центр социальной и психологической помощи "Вектор". По версии следствия, "целители" насильно удерживали как минимум двоих любителей спиртного в посёлке Солонцы. И лечение от зависимости совсем не было похоже на курорт. Пациентов били, обливали холодной водой, заставляли работать, приковывали наручниками и держали в подвале по несколько недель.
Всё это делалось с благой целью - ради возвращения больных алкоголизммом к нормальной жизнь и в лоно семей, которые, кстати, и платили немалые деньги за издевательсва над своими близкими. Подозреваемые задержаны, теперь уже им предстоит провести немало времени в наручниках.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.