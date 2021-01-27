В Красноярском крае полицейские обнаружили центр по борьбе с алкоголизмом, где пациентов сажали на цепь

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27 января 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: из открытых источников

В Красноярском крае полицейские нагрянули в центр по борьбе с алкоголизмом, в котором незаконно удерживали больных людей, приковывали их наручниками и жестоко истязали. Все это называлось лечением от вредной привычки.

Дело завели против 39-летнего директора и одного из сотрудников НКО "Центр социальной и психологической помощи "Вектор". По версии следствия, "целители" насильно удерживали как минимум двоих любителей спиртного в посёлке Солонцы. И лечение от зависимости совсем не было похоже на курорт. Пациентов били, обливали холодной водой, заставляли работать, приковывали наручниками и держали в подвале по несколько недель.

Всё это делалось с благой целью - ради возвращения больных алкоголизммом к нормальной жизнь и в лоно семей, которые, кстати, и платили немалые деньги за издевательсва над своими близкими. Подозреваемые задержаны, теперь уже им предстоит провести немало времени в наручниках.