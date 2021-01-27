Валентина Матвиенко раскритиковала министра просвещения Сергея Кравцова

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27 января 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала выступление главы Министерства просвещения России Сергея Кравцова по теме национального проекта "Образование".

Валентина Матвиенко отметила, что парламентарии повторно выслушают министра просвещения, так как доклад, который был представлен Сергеем Кравцовым, не дал системного понимания о том, как будет реализовываться нацпроект, "какие цели стоят, как они будут достигаться".

Также Кравцов, по ее словам, в ходе доклада не сказал о среднем профессиональном образовании. Матвиенко предостерегла от "технократического подхода" к воспитанию подрастающего поколения. "Не надо думать, что если мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, то у нас все будет хорошо с воспитанием. Это очень поверхностный и неправильный подход", - сказала она.

Министерству просвещения РФ необходимо стратегически посмотреть на проблемы образования и предложить реальные инструменты для их решения, "чтобы воспитание стало таким же важным, как и образование в стране".

Также спикер добавила, что министр слишком увлечен исследованиями качества образования в России, которые проводят за рубежом.