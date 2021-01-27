Родительское сообщество Кубани поддержало инициативу для

Аргументы Недели → Общество

27 января 2021, 14:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Родительское сообщество Краснодарского края поддержало инициативу волонтёров "Единой России" включить категорию "дети-инвалиды" в список лиц, которые имеют право обслуживаться вне очереди.



Предложение прокомментировала жительница Краснодара Кристина Холодовская — она воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями и знает, как трудно порой стоять в очередях, особенно учитывая, что в соцучреждения обращаться приходится часто.



"Мне рассказали, что на Форуме «Единой России» прозвучала такая инициатива. Это и правда очень важно для нас. То, что для простых людей кажется обычным делом, для нас, родителей и наших детей, иногда целая проблема. Спасибо, что прислушиваетесь к нашим чаяниям", — поделилась женщина.



На данный момент вне очередей обслуживаются инвалиды 1-ой и 2-ой групп. Этот указ действует с 1992 года, в то время категорию детей-инвалидов отдельно попросту не выделяли.



Предложение до этого поддержал член фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Иван Демченко, отметив, что инициатива очень своевременная.



Добровольцы озвучили и другие предложения в рамках второго Социального форума: о лицензировании частных домов престарелых, внедрении мобильных устройств информирования о состоянии здоровья для пожилых людей.