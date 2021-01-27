В «Роскосмосе» заявили, что cроки запуска российского космического аппарата на Луну в 2021 году не изменятся

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27 января 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что cроки запуска российского космического аппарата на Луну в 2021 году не изменятся, а сейчас идёт техническая подготовка. Пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко уточнил, что запуск ракеты на Луну должен состояться в начале октября.

По его данным, «сейчас проходят последние сборочные мероприятия, потом аппарат будет проходить предпусковые испытания», и график выполняется.

По поводу возможного переноса срока запуска Устименко отметил, что дело имеется с достаточно сложной техникой, поэтому зарекаться в космической отрасли не принято, и всегда остаётся маленький допуск для того, чтобы можно было в случае технических неполадок осуществить перенос».

Пресс-секретарь «Роскосмоса» также рассказал, что вся программа уже расписана. «Луна-25», которая полетит в этом году, потом у нас 26-я, 27-я машина, которая пойдёт в конце 20-х годов, это уже будет полет человека на Луну.

Запуск отечественного аппарата «Луна-24» производился в 1976 году.

Рогозин на днях прокомментировал исключение России из американской «лунной программы».