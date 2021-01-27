«Это наше большое узкое место» сказал Аксенов

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27 января 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Этими словами он описал проблему увеличения заболеваемости крымчан новой коронавирусной инфекцией.

По мнению главы Крыма, выявлять болен человек ковидом или нет надо быстрее – сейчас с момента сдачи теста до получения результата проходит несколько дней и за это время вирус – в случае, если он есть – передается многократно.

«Это наше большое узкое место», - подвел итог Сергей АКСЕНОВ на штабе 27.01.21 по ситуации с ковидом в Крыму.