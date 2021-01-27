От вернувшихся из Турции надо держаться подальше

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27 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Роспотребнадзор привел данные что восемь из десятерых побывавших там на отдыхе болеют ковидом.

Руководитель крымского отделения Роспотребнадзора рассказала сегодня о ситуации с вернувшимися в Крым из-за рубежа.

Наталья Пеньковская привела данные, что «из Турции у нас практически в 78 процентах случаев из всех выявленных положительных результатов».