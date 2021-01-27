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Умер актер «Ликвидации» Юрий Лахин. Ему поставили диагноз - коронавирус

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Умер актер «Ликвидации» Юрий Лахин. Ему поставили диагноз - коронавирус
Фото: из открытых источников

От коронавируса умер актер театра и кино Юрий Лахин. Об этом на своей странице  в социальной сети сообщил уральский драматург Николай Коляда: "Он был не только талантливым актером, но и замечательным человеком".

Артист, которого зритель знает по ролям в фильмах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы" почувствовал себя плохо ещё в декабре. Его госпитализировали, 5-го сделали тест на ковид — он оказался положительным. Врачи прописали лечение, Лахину становилось только хуже.

30 декабря его перевели на ИВЛ, но спасти артиста не удалось. Ему было 68 лет.

БИ

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