Умер актер «Ликвидации» Юрий Лахин. Ему поставили диагноз - коронавирус
27 января 2021, 13:26[ «Аргументы Недели» ]
От коронавируса умер актер театра и кино Юрий Лахин. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил уральский драматург Николай Коляда: "Он был не только талантливым актером, но и замечательным человеком".
Артист, которого зритель знает по ролям в фильмах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы" почувствовал себя плохо ещё в декабре. Его госпитализировали, 5-го сделали тест на ковид — он оказался положительным. Врачи прописали лечение, Лахину становилось только хуже.
30 декабря его перевели на ИВЛ, но спасти артиста не удалось. Ему было 68 лет.
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