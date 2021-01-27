Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

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27 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.

Сергей Собянин отметил:

«В составе второй очереди была построена современная станция скорой помощи, одна из лучших в городе, для того, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью».

Столичный градоначальник напомнил, что первая очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке была запущена в 2019 году, строительство продолжается до сих пор.

«Мы в 2019 году запустили первую очередь в Коммунарке мощного современного медицинского центра - около 80 тыс. кв. м. И с первых дней запустили его как ковидный госпиталь - первый в России и самый мощный. До сих пор он работает в этой специализации. Помимо самого госпиталя был создан огромный временный город, медицинский, который взял на себя огромную нагрузку, и я очень благодарен врачам Коммунарки, которые продолжают эту борьбу. Параллельно, не останавливаясь, мы строим вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тыс. кв. м. Основная специализация этой части - это детское здравоохранение. Это роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница, дефицит коек в которых у нас в городе достаточно ощутим. Помимо этого, жители спрашивают по поводу амбулаторного центра в поликлинике. Он строится в составе второй очереди», - уточнил Собянин.

Пресс-служба мэра Москвы сообщает, что строительство двухэтажного здания подстанции скорой помощи площадью более 2 тыс. кв. м было завершено в декабре 2020 года. В настоящее время объект подготавливают к открытию.

На первом этаже здания находится гараж с системами обеззараживания автомобилей, а также расположены медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, служебные помещения.

На втором этаже находятся гардероб медиков и водителей с санузлами и душевыми, комната психологической разгрузки, служебные кабинеты заведующего подстанцией, старшего врача и старшего фельдшера, комнаты отдыха выездных бригад, зал совещаний, учебно-методический класс, медицинский архив и складские помещения. В здании установлены рабочие станции ЕМИАС.

На подстанции в Коммунарке планируется разместить восемь бригад скорой помощи. Там будут работать 114 человек.