Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении

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27 января 2021, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила СМИ, что в 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний.

Анастасия Ракова рассказала, что в столице создана Единая цифровая платформа здравоохранения, вмещающая в себя огромный массив медицинских данных. Благодаря этому, появляются широчайшие возможности для создания цифровых продуктов, которые повышают качество медицинской помощи. На этой основе развиваются сервисы искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения был инициирован правительством Москвы еще в конце 2019 года.

Вице-мэр столицы отметила:

«В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование. Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга. Теперь, в соответствии с постановлением мэра Москвы, которое сегодня было подписано, мы расширяем рамки эксперимента. Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Они охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий».

По словам Анастасии Раковой, сервисы, которые в рамках пилота показывают хорошие результаты, будут внедряться в работу медиков поликлиник и больниц Москвы.

«На сегодняшний день в рамках эксперимента по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тыс. радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 млн снимков. За неполный год с момента запуска проекта мы можем с уверенностью сказать, что новые технологии повышают качество и скорость диагностики. Время описания снимка удалось сократить на 30%, то есть в среднем тратится около семи минут на исследование. И, конечно, главное, что сервисы помогают врачам не пропустить серьезные патологии в большом потоке исследований и выявлять пациентов с высоким риском развития заболеваний», - сообщила Ракова.

Отмечается, что 18 сервисов компьютерного зрения помогают врачам выявлять на снимках признаки онкологических и инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Алгоритмы отмечают области возможных изменений цветовыми подсказками и ранжируют медицинские изображения по степени вероятности патологического процесса: первыми на описание к врачам-рентгенологам поступают снимки пациентов, которым скорее может потребоваться медицинская помощь.