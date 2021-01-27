Волонтеры из Челябинска поучаствовали в онлайн-форуме единороссов

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 11:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения «Единой России»

В России прошел второй социальный онлайн-форум партии «Единая Россия». На его протяжении волонтеры из ряда регионов рассказывали, чем они занимались во время пандемии, а также предлагали новые меры оказываемой поддержки. Свою лепту в мероприятие внесли и участники из Челябинска.

Волонтерскую помощь, оказываемую в Челябинске, прокомментировала Марина Поддубная, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Она рассказала о работе волонтерского центра: «Работа нашего центра всегда была и остается направленной на поддержку людей. Это, прежде всего, автоволонтерство, доставка продуктовых и лекарственных наборов и помощь в медучреждениях: термометрия, работа в регистратуре и call-центрах. Помимо основных направлений вручали подарки детям, доставляли продуктовые и подарочные наборы медикам и их семьям, ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям, украшали дворы и участвовали в различных благотворительных акциях».

Также она отметила, что при необходимости волонтеры в состоянии запускать новые виды поддержки. Сейчас у медицинских работников очень востребована помощь по доставке детей из школ, поскольку из-за высокой нагрузки на работе им сложно это делать самостоятельно. Челябинские волонтеры уже начали поиск активистов, которые в состоянии оказывать подобную услугу.