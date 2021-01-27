В Хабаровске на АЗС образовались километровые очереди
27 января 2021, 11:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Хабаровске на автозаправках образовались километровые очереди, а часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.
Зампредседателя правительства региона по топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ Анатолий Литвинчук пояснил, что перебои c топливом возникли в Хабаровском крае из-за модернизации местного нефтеперерабатывающего завода.
По его словам, «срочные телеграммы о ситуации в правительство РФ отправлены вчера». Ситуация остро возникла со вчерашнего дня, хотя напряжение с 18 числа, как НПЗ встал на плановую двухнедельную модернизацию.
«Все необходимое топливо было закуплено, но ряд составов не смогли выйти. Были предприняты экстренные меры, первые составы уже подходят, и в течение двух-трех дней проблема будет снята», – заявил Литвинчук.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске выросли цены на бензин.
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