В Хабаровске на АЗС образовались километровые очереди

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27 января 2021, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В Хабаровске на автозаправках образовались километровые очереди, а часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Зампредседателя правительства региона по топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ Анатолий Литвинчук пояснил, что перебои c топливом возникли в Хабаровском крае из-за модернизации местного нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, «срочные телеграммы о ситуации в правительство РФ отправлены вчера». Ситуация остро возникла со вчерашнего дня, хотя напряжение с 18 числа, как НПЗ встал на плановую двухнедельную модернизацию.

«Все необходимое топливо было закуплено, но ряд составов не смогли выйти. Были предприняты экстренные меры, первые составы уже подходят, и в течение двух-трех дней проблема будет снята», – заявил Литвинчук.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске выросли цены на бензин.