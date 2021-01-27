Сергунина: Частные галереи Москвы получат информподдержку и помощь в продвижении проектов

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27 января 2021, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэрия Москвы подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией галерей - объединением, в которое входят 17 частных коммерческих галерей. О совместном проекте по развитию столичного арт-рынка рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

«Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом», - подчеркнула Сергунина.

По ее словам, город и профессиональное сообщество планируют проводить совместные конференции и выставки, разрабатывать и реализовывать программы для предпринимателей в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективные направления ее развития. Вице-мэр отметила, что для представителей московского арт-рынка предусмотрено участие в российских и международных выставочных мероприятиях при финансовой поддержке правительства столицы.

В 2020 году у коммерческих художественных галерей появилась возможность получать субсидии от города на участие в выставках и на продвижение произведений искусства на специализированных онлайн-платформах. Летом в Москве был создан первый креативный технопарк Artplay.

Его резиденты могут претендовать на субсидии от правительства столицы до 10 млн рублей на лизинг или приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам на эти цели. В 2021 году к уже существующим видам поддержки добавится возможность компенсировать часть затрат на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на размещение рекламно-информационных материалов в интернете.