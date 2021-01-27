Собянин смягчил требования для работодателей об «удаленке»

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27 января 2021, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что он предоставляет работодателям право самостоятельно принимать решение о переводе сотрудников в режим дистанционной работы.

Мэр столицы отметил, что в условиях, когда пандемия COVID-19 идет на спад, необходимо максимально быстрое восстановление экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка.

«Поэтому сегодня я подписал указ, в соответствии с которым начиная с сегодняшнего дня, 27 января 2021 г., требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он уточнил, что возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

Сергей Собянин добавил, что сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

«И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», - обратился к горожанам мэр столицы.