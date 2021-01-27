Мосгорсуд пересмотрит решение об отмене приговора врачу Елене Мисюриной

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27 января 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Елена Мисюрина, фото: globallookpress.com

Мосгорсуд сегодня, 27 января, пересмотрит решение об отмене приговора по уголовному делу врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал доктора Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима.

По версии следствия и суда, 25 июля 2013 года врач-гематолог частной клиники Елена Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила технику выполнения процедуры. Пациентка через несколько дней умерла.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и возврат дела в прокуратуру.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы просила суд отменить приговор Мисюриной, вернуть дело в надзорное ведомство.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 16 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют вынесению решения по делу.