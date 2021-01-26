В Краснодаре открылся очередной пункт вакцинации от COVID-19

В Краснодаре открылся уже четвёртый мобильный пункт вакцинации от коронавируса.
Пункт заработал в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что лекарство можно будет получить по будням, с восьми утра до восьми вечера.
На данный момент в кубанской столице работают ещё три мобильных пункта вакцинации: на Главной городской площади, на территории ТРК "Красная площадь" и на третьем этаже этого торгово-развлекательного комплекса.
Для прохождения вакцинации всё также необходимо иметь при себе СНИЛС, паспорт и страховой медполис. Каждому получившему препарат выдаётся сертификат на повторный укол через три недели.
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