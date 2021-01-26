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В Краснодаре открылся очередной пункт вакцинации от COVID-19

, 16:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре открылся очередной пункт вакцинации от COVID-19
пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открылся уже четвёртый мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Пункт заработал в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной, 5. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что лекарство можно будет получить по будням, с восьми утра до восьми вечера.

На данный момент в кубанской столице работают ещё три мобильных пункта вакцинации: на Главной городской площади, на территории ТРК "Красная площадь" и на третьем этаже этого торгово-развлекательного комплекса.

Для прохождения вакцинации всё также необходимо иметь при себе СНИЛС, паспорт и страховой медполис. Каждому получившему препарат выдаётся сертификат на повторный укол через три недели.

Kub