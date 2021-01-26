Собянин продлил проект «Школа профессионального роста»

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26 января 2021, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что Сергей Собянин поручил продолжить реализацию проекта «Школа профессионального роста» для студентов-медиков.

В сообщении говорится, что гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза - Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова.

Пресс-служба мэра столицы напоминает, что проект «Школа профессионального роста» реализуется с 2018 года. Участники школы - студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса, проходят дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы.

Набор в школу осуществляется по наиболее дефицитным врачебным специальностям: студентов шестого курса - по специальностям «участковый терапевт» и «участковый педиатр», в том числе для работы в бригаде неотложной помощи; ординаторов второго (последнего) года обучения - по специальностям «педиатрия», «терапия», «общая врачебная практика», «оториноларингология», «офтальмология», «неврология», «анестезиология-реаниматология», «кардиология», «онкология», «травматология и ортопедия», «аллергология и иммунология», «урология», «пульмонология», «инфекционные болезни».

В программу «Школы профессионального роста» включены углубленное изучение профильных дисциплин (в том числе с использованием симуляционных методик), специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях, а также принимая участие в курации пациентов.

Подчеркивается, что освоение учебного материала и наработка соответствующих навыков осуществляется без отрыва от основной учебы. Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. руб. По окончании обучения выпускники «Школы профессионального роста» обязаны отработать не менее двух лет в одном из столичных учреждений здравоохранения (преимущественно - по месту прохождения стажировки).

В пресс-службе пояснили, что в 2020 году проект стал лауреатом премии Москвы в области медицины. В 2018-2020 годах выпускниками школы стали 244 человека по 19 специальностям (три потока). Обучение четвертого потока начнется 1 февраля 2021 года и продлится шесть месяцев - по 30 июля 2021 год. На сегодняшний день для участия в проекте поступило 197 заявок от студентов и ординаторов московских медицинских вузов.