На Южном Урале за год снизилось число погибших на дорогах

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26 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

Количество погибших на дорогах в Челябинской области по сравнению с 2019 годом сократилось на 16%, число раненых - на 12%, а общее количество аварий – на 10%. Такие цифры прозвучали на подведении итогов работы полиции за прошлый год, которое провели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник Главного управления МВД по региону Андрей Сергеев.

В причинах такого заметного снижения ДТП отметили участие региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его составляющей, плане «Безопасность дорожного движения». Количество построенных и отремонтированных дорог возросло на 881,5 километр. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году. За год было обустроено и приведено в порядок более тысячи дорожных переходов, теперь они полностью соответствуют национальным стандартам. К системе фотовидеофиксации дорожных нарушений было добавлено 88 новых комплексов. Заслугой полиции признали общее снижение преступлений на территории на 5%. Мошенничества участились на 26%, но при этом грабежи, разбои, кражи и убийства упали сразу на 18%.

Алексей Текслер по этому поводу заявил: «Высокую эффективность показала организация работы регионального оперативного штаба. Могу с уверенностью сказать, что коллектив главного управления, все структуры, отработали абсолютно профессионально. Все те решения, которые принимались, позволили сохранить стабильность в нашем регионе».

Также были составлены планы на текущий год. К ним отнесли восстановление вытрезвителей и организацию их нормальной работы, интенсификацию работы по противодействию распространения наркотиков, просвещение жителей региона для пресечения мошенничеств, дальнейшее снижение аварийности на дорогах.