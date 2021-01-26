Собянин расширил применение ИИ-технологий для диагностики заболеваний

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26 января 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что Сергей Собянин поручил расширить применение технологий компьютерного зрения для диагностики заболеваний.

Столица России стала одним из первых мировых мегаполисов, приступившим к внедрению сервисов на базе искусственного интеллекта во врачебную практику.

Сообщается, что внедрение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для расшифровки медицинских изображений (маммограмм, КТ, МРТ и рентгеновских снимков), выявления очагов патологий и постановки предварительного диагноза является одним из приоритетных направлений развития современной лучевой диагностики.

В материалах пресс-службы мэра Москвы отмечается:

«Несколько лет назад был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС - облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. К ЕРИС было подключено 1,3 тыс. цифровых аппаратов лучевой диагностики городских учреждений здравоохранения - свыше 80% диагностического оборудования, имеющегося в городе. В течение ближайших лет уровень подключения будет доведен до 100%, так как аналоговое оборудование будет полностью выведено из эксплуатации и заменено на цифровые модели».

Известно, что уже создан единый городской референс-центр лучевой диагностики.

«Самое главное - в течение последних лет на основе анализа медицинских изображений, хранящихся в ЕРИС, были разработаны алгоритмы компьютерного зрения и искусственного интеллекта, с высокой надежностью определяющие наличие той или иной патологии в легких, сосудах и других внутренних органах человека», - говорится в сообщении.

«В кратчайшие сроки - в январе-апреле 2020 года - эксперты городского Центра диагностики и телемедицины провели тестирование алгоритмов компьютерного зрения для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19. С мая 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии в городе Москве», - говорится в материалах пресс-службы.

Ежедневно ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тыс. маммограмм, КТ-/НДКТ- и рентгеновских снимков. Всего за время проведения эксперимента с помощью ИИ был осуществлен анализ свыше 1,5 млн исследований, которые были сделаны в 296 медицинских организациях - больницах, поликлиниках и амбулаторных КТ-центрах.

По сообщению пресс-службы мэра столицы, правительство Москвы приняло решение расширить использование программных продуктов на основе компьютерного зрения. В 2021 году эта технология будет использоваться по 10 видам исследований.