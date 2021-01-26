В Ростове имя Понедельника будет носить не «Ростов-Арена», а «Олимп»
26 января 2021, 15:40[ «Аргументы Недели» ]
На пресс конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева с донскими СМИ спросили: будет ли стадиону «Ростов-Арена» присвоено имя Виктора Понедельника?
- Я считаю, что стадион должен носить имя того футболиста, который играл на этом стадионе. Виктор Понедельник играл на Олимпе. Там он забивал голы, стал кумиром для миллионов болельщиков. Там стоит скульптура, посвящённая ему. Он был на открытии этой скульптуры. Мы обязательно завершим реконструкцию Олимпа. Стадион преобразится. И, мне кажется, этот стадион и должен будет носить имя великого футболиста, - заявил губернатор Василий Голубев.
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