Депутат МГД Александр Козлов призвал москвичей своевременно провести поверку счетчиков

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26 января 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Александр Козлов в ходе беседы с журналистами Агентства городских новостей «Москва» призвал жителей столицы своевременно провести поверку счетчиков, мораторий на которую завершился в январе 2021 года.

С 1 января 2021 года завершился мораторий на поверку приборов учёта воды, электроэнергии, газа, который был введён весной прошлого года из-за пандемии COVID-19.

«Впускать в квартиру специалиста для поверки во время самоизоляции и периода высоких рисков – не лучшее решение. Однако сейчас ситуация нормализуется, и мы должны снова задуматься о повседневных проблемах сферы ЖКХ. Конечно, при проведении поверки нужно соблюдать все меры безопасности – общаться со специалистом, используя средства индивидуальной защиты», - заявил Александр Козлов.

Он отметил, что Росаккредитацией создан сайт poverka.fsa.gov.ru, где размещена достоверная информация обо всех лицензированных организациях, осуществляющих поверку счетчиков воды, ведь надежность компании, которая будет выполнять работы является важным обстоятельством.

«Поверка необходима в первую очередь самим жителям, чтобы им начисляли корректную сумму: именно ту, на которую они получили объём услуг. Если житель не проводит поверку, то первые три месяца плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Затем в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу. Причём с учетом повышающего коэффициента 1,5. Поэтому для правильности платежек, для собственной экономии это обязательно нужно сделать», - подчеркнул депутат Мосгордумы.

«По новым правилам, вступившим в силу в сентябре прошлого года, после процедуры бумажное свидетельство о поверке не выдается (если только сам гражданин не попросит об этом), а все данные обязательно должны быть занесены в государственную информационную систему «Аршин». В любой момент человек может проверить, когда у него следующий поверочный срок», - добавил Козлов.