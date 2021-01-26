Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»

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26 января 2021, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», посетив строительную площадку.

«Вчера у МГУ был день рождения. Поздравляю. И чтобы такая годовщина не исчезла бесследно, по поручению президента Российской Федерации мы сегодня начинаем строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и, пожалуй, самого крупного инновационного проекта Московского государственного университета за всю его историю. Сегодня мы здесь закладываем главный и самый большой корпус с символическим названием «Ломоносов», - заявил мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что всего за несколько недель была проведена огромная подготовительная работа, а в настоящее время на площадку уже вышли строители, которые одновременно занимаются проектированием и геологоразведочными работами.

«Надеюсь, через два года здесь будет уже возведен новый корпус», - сказал мэр Москвы. Он подчеркнул, что за этот период времени планируется формирование команды тех, кто будет работать на новых инновационных предприятиях центра, и отметил, что подбор резидентов для будущего корпуса уже начался.

Сергей Собянин выразил уверенность в том, что строительство научно-технологического центра «Воробьевы горы» даст возможность студентам, преподавателям, профессуре МГУ реализовать самые амбициозные мечты и проекты.